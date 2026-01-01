DonorDock and Sumac help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donordock VS Sumac
💸
DonorDock charges $98/month plus card fees, while Sumac starts at $179/month plus 2.9% transaction costs. Zeffy charges zero fees on everything.
🧰
DonorDock and Sumac only handle donor data. Zeffy includes donations, events, raffles, memberships, and peer-to-peer in one platform.
🤝
DonorDock and Sumac limit support by plan tier. Zeffy offers unlimited phone, chat, and email support to every organization at no cost.
Zeffy gives you complete fundraising tools at zero cost. While DonorDock charges $98/month plus card fees and Sumac starts at $179/month plus transaction fees, Zeffy offers donation processing, donor management, event ticketing, and peer-to-peer campaigns with no monthly fees or transaction costs.
Yes, Zeffy goes beyond basic donor tracking. Unlike DonorDock and Sumac that focus mainly on contact management, Zeffy includes built-in fundraising tools like event ticketing, online stores, auctions, and membership management. You get everything in one platform without paying extra fees.
Zeffy provides unlimited support at no cost, while DonorDock and Sumac limit support based on your paid plan tier. Our team offers live chat, phone support, training resources, and dedicated help to ensure your nonprofit succeeds without worrying about support costs.
Zeffy offers complete donor management with zero monthly fees or transaction costs. DonorDock charges $98/month plus card fees, while Sumac starts at $179/month plus 2.9% transaction fees. Your donor data stays organized without eating into your budget.
Yes, Zeffy replaces multiple expensive tools. While DonorDock and Sumac only handle donor data and require separate software for events, auctions, and online stores, Zeffy includes everything. You get donor management plus fundraising tools in one free platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
