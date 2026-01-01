DonorDock and StratusLive both offer donor management tools, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor tracking, automated follow-ups, and donation forms with zero fees — so you can focus your budget on your mission, not software costs.
Donordock VS Stratus Live
Keep 100% of every donation instead of losing 3-5% to monthly fees and transaction costs that eat into your mission funding.
Run auctions, raffles, and sell tickets without juggling separate platforms or manually importing donor data between systems.
Process payments, track donors, and send acknowledgments from one dashboard instead of managing multiple software subscriptions.
DonorDock charges $98/month plus transaction fees, while StratusLive costs $99/month plus card fees on every donation. Zeffy gives you donor management with zero monthly fees and zero transaction costs. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes. DonorDock and StratusLive only handle donor tracking, forcing you to buy separate tools for auctions, ticketing, and online stores. Zeffy combines donor management with complete fundraising capabilities in one free platform, saving you money and simplifying operations.
Zeffy gives you complete donor management plus payment processing with zero fees. While DonorDock and StratusLive charge $98-99/month plus transaction fees on every donation, Zeffy keeps 100% of your funds while tracking donor relationships, automating communications, and processing gifts seamlessly.
Yes. Unlike DonorDock and StratusLive that focus only on donor management, Zeffy combines CRM with full fundraising capabilities. Run auctions, sell tickets, manage memberships, and process peer-to-peer campaigns all in one platform without paying monthly fees or transaction costs.
Zeffy provides unlimited email support, live chat, and comprehensive help resources at no cost. DonorDock and StratusLive offer similar support but charge monthly fees starting at $98-99. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to support our free platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
