DonorDock and Salesforce help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you can invest every dollar in your mission instead of software costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donordock VS Salesforce
DonorDock charges $98/month plus card fees, while Salesforce costs $60/user/month plus integration expenses. Zeffy charges zero fees on all donations.
DonorDock and Salesforce only track donors but can't process donations, run raffles, or sell tickets. Zeffy handles your complete fundraising workflow.
DonorDock and Salesforce require training and complex setup. Zeffy works immediately with donation forms, email templates, and donor management ready to go.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while DonorDock charges $98/month plus transaction fees on every gift. You get the same CRM features plus built-in payment processing, saving your nonprofit hundreds monthly.
Zeffy provides ready-to-use donor management at zero cost, while Salesforce requires $60+ per user monthly plus expensive custom development. You'll track donors, process gifts, and send communications without the complexity or costs.
Yes, Zeffy combines donor tracking with donation processing, event ticketing, and peer-to-peer campaigns in one platform. Unlike DonorDock or Salesforce, you won't need multiple tools or integrations to manage your supporters.
Zeffy combines donor management with payment processing at zero platform fees. While DonorDock costs $98/month plus transaction fees and Salesforce requires $60+ per user monthly, you get complete donor tracking and fundraising tools without monthly charges.
Nonprofits save thousands yearly by avoiding platform fees and subscription costs. You get donor tracking, payment processing, event management, and peer-to-peer campaigns in one place, eliminating the need for multiple expensive tools and integrations.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
