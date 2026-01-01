DonorDock and Planning Center help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online giving, and email tools — all with zero fees so you can focus your budget on your mission instead of software costs.
Donordock VS Planning Center
DonorDock charges $98/month plus card fees, while Planning Center adds monthly costs on top of transaction fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
DonorDock only tracks donors, and Planning Center focuses on church management. Zeffy gives you donation forms, raffles, auctions, ticketing, and peer-to-peer campaigns in one place.
DonorDock and Planning Center limit support by plan tier and business hours. Zeffy provides unlimited email support and live chat to help you succeed, regardless of your budget.
Zeffy combines donor management with zero-fee fundraising tools. While DonorDock costs $98/month plus card fees and Planning Center charges monthly fees plus transaction costs, Zeffy offers complete donor tracking, online giving, and event management at no cost to your organization.
Yes. Unlike DonorDock and Planning Center that focus only on tracking donors, Zeffy manages your donor relationships AND processes donations, sells tickets, runs raffles, and handles peer-to-peer campaigns. You get everything in one platform without paying monthly fees or transaction costs.
Zeffy tracks donor history, manages communications, and segments supporters just like dedicated CRMs. The difference? We also process your donations and run your fundraising campaigns without charging fees. You save money while getting more functionality than donor-only platforms.
While DonorDock costs $98/month plus card fees and Planning Center charges monthly fees plus transaction costs, Zeffy offers complete donor tracking with zero fees. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, keeping 100% of your donations.
Managing donors separately from fundraising creates extra work and costs. Zeffy combines donor management, online giving, events, and campaigns in one platform. You track relationships AND raise funds without juggling multiple tools or paying multiple fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
