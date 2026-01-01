DonorDock and Neon One both offer donor management tools, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor tracking, automated follow-ups, and fundraising tools with zero fees — so you can focus on building relationships instead of managing subscription costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donordock VS Neon One
💸
DonorDock charges $98/month plus 2.9% + $0.30 per transaction, while Neon One adds monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
DonorDock lacks auction, raffle, and ticketing features, while Neon One charges extra fees on events and peer-to-peer campaigns. Zeffy includes all fundraising tools with no additional costs.
🤝
DonorDock offers limited support by plan level, while Neon One restricts premium help to higher tiers. Zeffy provides unlimited support to every nonprofit, regardless of donation volume.
DonorDock charges $98/month plus 2.9% + $0.30 per donation, eating into your fundraising revenue. Zeffy offers complete donor management with zero fees - donors can leave voluntary contributions to support our platform, but 100% of donations go to your cause.
Neon One charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per transaction on all donations and memberships. Zeffy provides the same donor tracking, automated receipts, and reporting features with zero platform fees, keeping more money in your mission.
Unlike DonorDock and Neon One that focus only on donor tracking, Zeffy combines donor management with fundraising tools like peer-to-peer campaigns, event ticketing, auctions, and online stores - all with zero fees to maximize your impact.
DonorDock charges $98/month plus transaction fees, while Neon One adds monthly fees on top of processing costs. Zeffy operates on voluntary contributions from donors who choose to support our platform, so there are no required monthly fees eating into your budget.
Zeffy provides the same donor tracking, automated receipts, and detailed reporting as DonorDock and Neon One, but without monthly subscriptions or transaction fees. You get complete donor management plus fundraising tools in one platform with zero required costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
