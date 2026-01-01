LiveImpact

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database
Donation History & Notes per Donor Donor Tags / Segments Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime Offline Donations Tracking Pre-filled donation forms

Pricing
$98/mo - Card fees per gift
$150/month - Card fees per gift
Processing fees: 2.2% + $0.30 per transaction when donor does not cover fees; if donor covers fees, donor is charged 5% + $0.30, making it free for the nonprofit.
Processing fees: 1.99% + $0.49 per credit card transaction; alternatively reported as 2.9% + $0.30 per transaction on some sources.
Platform fees: $0 - Always free for nonprofits (Donor Funded model)
Platform fees: $0 - No platform transaction fees (included in monthly subscription)
Monthly fees: $250/month - Grow plan billed annually; other plans available, including Amplify and discounted nonprofit tiers.
Monthly fees: $150/month - Fundraising & Donor Management Starter plan billed annually; higher tiers also available.
Value for money: 4.9
Value for money: 4.7

Features
4.9/5 - Intuitive donor tracking with solid setup, but limited features require add-ons.
4.7/5 - Easy donor management focused on relationships, though you'll need separate tools for fundraising.
Donations: Tracks donor information and giving history but charges processing fees on every donation
Donations: LiveImpact focuses on donor management and relationship tracking rather than direct donation processing capabilities.
Ticketing: No event ticketing capabilities - you'll need a separate platform for selling event tickets
Ticketing: LiveImpact doesn't offer event ticketing. You'd need separate ticketing software and manual attendee management. Peer-to-Peer Fundraising: Basic peer-to-peer fundraising tools but limited customization options
Peer-to-Peer Fundraising: LiveImpact lacks peer-to-peer fundraising tools. You'd need additional platforms for supporter-led campaigns. Auctions: No auction functionality - you'll need additional software for silent or live auctions
Auctions: LiveImpact doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual donor tracking processes. Raffles: No raffle or lottery functionality available - requires third-party integration
Raffles: LiveImpact doesn't support raffle management. You'd need separate raffle software and manual winner selection processes. Online store: No built-in online store features for selling merchandise or products
Online store: LiveImpact doesn't include e-commerce functionality. You'd need separate store software to sell merchandise or products. Memberships: Donordock offers basic membership tracking but lacks automated renewal reminders and tiered membership management features that growing nonprofits need.
Memberships: LiveImpact offers basic membership tracking but lacks automated renewal reminders and tiered membership management features that growing nonprofits need.
Donor Management/CRM: Donordock offers solid donor tracking and basic CRM features, though reporting capabilities are limited compared to more robust donor management solutions.
Donor Management/CRM: LiveImpact offers donor tracking and basic CRM features, but reporting capabilities are limited and customization options are restricted.
Emails & Newsletter: Donordock provides basic email capabilities but requires integration with third-party tools for advanced newsletter features and automated donor communications.
Emails & Newsletter: LiveImpact provides basic email capabilities but doesn't include advanced segmentation or automated donor communication workflows.
Payment Processing: Donordock charges processing fees on top of credit card fees, adding extra costs to every donation your organization receives from supporters.
Payment Processing: Donordock charges processing fees on top of credit card fees, adding extra costs to every donation your organization receives from supporters.

Payment methods
No payment processing - requires third-party tools
No payment processing - requires third-party tools
Credit Card Payments: Not supported - DonorDock is a donor management CRM, not a payment processor
Credit Card Payments: Not supported - LiveImpact is a donor management platform without built-in payment processing
Apple Pay & Google Pay: Not supported - DonorDock is a donor management CRM, not a payment processor
Apple Pay & Google Pay: Not supported - LiveImpact doesn't offer payment processing capabilities
ACH / Bank Transfers: Not supported - DonorDock is a donor management CRM, not a payment processor
ACH / Bank Transfers: Not supported - LiveImpact focuses on donor engagement and stewardship, not payment processing
Tap to Pay App: Not supported - DonorDock is a donor management CRM, not a payment processor
Tap to Pay App: Not supported - LiveImpact specializes in donor relationship management, not payment collection

Customer Support
4.9/5
4.7/5 Unlimited Support: DonorDock offers limited support based on plan tier
Unlimited Support: LiveImpact offers limited support based on plan tier Phone Support / Office Hours: DonorDock provides phone support during standard business hours
Phone Support / Office Hours: LiveImpact provides phone support during standard business hours Webinars: DonorDock offers regular training webinars and educational sessions
Webinars: LiveImpact offers regular training webinars and educational sessions for users Help Center: DonorDock maintains a comprehensive help center with articles and guides
Help Center: LiveImpact maintains a help center with articles and guides Email: DonorDock provides live chat support during business hours
Email: LiveImpact provides live chat support during business hours Nonprofit-Focused Support Team: Support access depends on plan tier with phone and chat during business hours only
Nonprofit-Focused Support Team: Support access depends on plan tier with phone and chat during business hours only