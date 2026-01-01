DonorDock and LiveImpact both offer donor management tools, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor tracking, automated follow-ups, and fundraising tools with zero fees — so you can build stronger donor relationships while keeping 100% of every donation for your mission.
Donordock VS Live Impact
DonorDock charges $98/month plus card fees, LiveImpact charges $150/month plus card fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
DonorDock and LiveImpact lack auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need to run campaigns without juggling multiple platforms.
DonorDock and LiveImpact offer limited support based on your plan tier. Zeffy provides unlimited support to every organization, regardless of size.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while DonorDock charges $98/month plus card fees and LiveImpact costs $150/month plus fees. You get donation processing, donor tracking, and automated communications in one platform without monthly costs eating into your budget.
Yes. While DonorDock and LiveImpact focus only on donor tracking and require separate payment processors, Zeffy combines donor management with built-in donation processing, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and online stores. Everything works together seamlessly.
Zeffy is completely free with optional donor contributions covering costs. DonorDock charges $98/month plus processing fees, and LiveImpact costs $150/month plus fees. That's over $1,000 annually you can redirect to your mission instead of software subscriptions.
With Zeffy, you get complete donor tracking, automated communications, and detailed reporting without monthly subscription costs. DonorDock charges $98/month plus fees, while LiveImpact costs $150/month plus processing fees. That's $1,200-$1,800 annually you can put toward your programs instead.
Zeffy combines donor management with donation processing, event ticketing, and online stores in one platform. DonorDock and LiveImpact only handle donor tracking, forcing you to pay for separate payment processors, ticketing platforms, and e-commerce tools. One platform means less complexity and lower costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
