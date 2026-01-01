DonorDock and Little Green Light help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donordock VS Little Green Light
DonorDock costs $98/month plus card fees, Little Green Light charges $45/month plus processing costs. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
DonorDock and Little Green Light track donors but can't process donations, run raffles, or sell tickets. Zeffy handles all your fundraising in one place.
DonorDock and Little Green Light offer limited support based on your subscription tier. Zeffy provides unlimited help to every organization at no cost.
Zeffy offers complete donor management plus payment processing with zero platform fees. While DonorDock costs $98/month and Little Green Light costs $45/month (both plus card fees), Zeffy is 100% free with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Yes. Unlike DonorDock and Little Green Light which only track donors, Zeffy manages your entire fundraising operation. Run events, sell tickets, process donations, manage memberships, and track supporters all in one place without monthly fees or transaction costs.
Zeffy provides unlimited support at no cost, while DonorDock and Little Green Light limit support based on your plan tier. Our team offers live chat, phone support, training webinars, and a comprehensive help center without charging monthly fees.
DonorDock costs $98/month plus card fees, while Little Green Light charges $45/month plus processing fees. Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction costs. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Traditional donor management tools like DonorDock and Little Green Light only track donor information. Zeffy combines donor management with full fundraising capabilities - process donations, sell tickets, run auctions, and manage memberships all in one free platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
