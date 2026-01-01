Donordock VS Kindful

Bienveillante

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database Donation History & Notes per Donor Donor Tags / Segments Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed)
Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime Offline Donations Tracking Pre-filled donation forms

Pricing
$98/mo
card fees per gift
$119/month
card fees per gift
Processing fees
2.2% + $0.30
Standard Stripe fee only per transaction when donor does not cover fees. If donor chooses to cover fees, donor is charged 5% + $0.30, making it completely free for the nonprofit.
2.9% + $0.30
per credit card transaction (via Stripe or Authorize.Net); ACH at lower rates
Platform fees
$0
Always free for nonprofits (Donor Funded model)
$0
No additional platform fees; 1% fee on third-party transactions (after Bloomerang acquisition)
Monthly fees
$250/month
Starting price for Grow plan; pricing varies by plan.
$119–$699 per month
Pricing varies by plan.
Value for money
4.9
4.4

Features
4.9/5
Intuitive donor tracking with strong reporting. Setup requires some configuration for smaller teams.
N/A
Solid donor management, but technical setup and ongoing maintenance can overwhelm small nonprofits.
Donations
Tracks donor information and giving history but charges processing fees on every donation
Kindful handles donor management and tracks giving history, but charges processing fees on every donation you receive.
Ticketing
No event ticketing capabilities - requires separate platform integration
Kindful doesn't offer event ticketing functionality. You'd need third-party ticketing platforms for your events. Peer-to-Peer Fundraising
Basic peer-to-peer fundraising with limited customization options
Kindful doesn't offer peer-to-peer fundraising features. You'd need additional software for supporter-led campaigns.
Auctions
No auction management features or bidding functionality
Kindful doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual donor follow-up processes.
Raffles
No built-in raffle management tools available
Kindful doesn't support raffle management. You'd need separate tools to run raffles and track ticket sales.
Online store
No e-commerce functionality for selling merchandise or products
Kindful doesn't include online store capabilities. You'd need third-party e-commerce tools to sell merchandise.
Memberships
Donordock doesn't offer membership management features. You'd need separate software to handle member sign-ups, renewals, and communications.
Kindful offers basic membership tracking through custom fields and tags, but lacks dedicated membership management features like automated renewals or member-specific communications.
Donor Management/CRM
Strong donor tracking and reporting features. Good contact management with donation history, but setup can be complex for smaller teams.
Kindful provides solid donor management with contact profiles, giving history, and basic reporting. However, it requires technical setup and ongoing maintenance that can overwhelm small teams.
Emails & Newsletter
Basic email tools included, but limited templates and automation. Most nonprofits need additional email marketing software for effective outreach.
Kindful includes basic email tools for donor communications and thank-you messages, but lacks advanced segmentation and automation features for comprehensive email marketing.
Payment Processing
Donordock charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees starting at $39. These costs add up quickly for small nonprofits.
Donordock charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees starting at $39. These costs add up quickly for small nonprofits. These costs add up quickly for small nonprofits.</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Donordock charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees starting at $39. These costs add up quickly for small nonprofits.</p> </div> </div> </div> </div></div></div>

Customer Support
4.9/5
N/A
Unlimited Support
DonorDock offers limited support based on plan tier
Kindful offers tiered support based on plan level, with premium support for higher tiers
Phone Support / Office Hours
DonorDock provides phone support during standard business hours
Kindful provides phone support during standard business hours for account holders
Webinars
DonorDock offers regular training webinars and educational sessions for users
Kindful offers regular training webinars and educational sessions for users
Help Center
DonorDock maintains a comprehensive help center with articles and guides
Kindful maintains a comprehensive help center with articles, guides, and FAQs
Email
DonorDock provides live chat support during business hours
Kindful provides live chat support during business hours for immediate assistance
Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on plan tier — priority help for higher-paying users only
Tiered support model with premium assistance reserved for top-tier subscribers

<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="pricing"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8df20d98a80f025f7cb0f_BigIcons.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Customer Support</div></div><div class="column2 is-header"><div class="rich-text_table is-header"><p class="rich-text_table is-header big-text">4.9/5</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img></div></div></div><div class="column3 is-header"><div class="rich-text_table is-header"><p class="rich-text_table is-header big-text">N/A</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Unlimited Support</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">DonorDock offers limited support based on plan tier</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Kindful offers tiered support based on plan level, with premium support for higher tiers</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Phone Support / Office Hours</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">DonorDock provides phone support during standard business hours</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Kindful provides phone support during standard business hours for account holders</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Webinars</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">DonorDock offers regular training webinars and educational sessions for users</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Kindful offers regular training webinars and educational sessions for users</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Help Center</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">DonorDock maintains a comprehensive help center with articles and guides</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Kindful maintains a comprehensive help center with articles, guides, and FAQs</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Email</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">DonorDock provides live chat support during business hours</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Kindful provides live chat support during business hours for immediate assistance</p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Nonprofit-Focused Support Team</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Support access depends on plan tier — priority help for higher-paying users only</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Tiered support model with premium assistance reserved for top-tier subscribers</p></div></div></div></div></div></div>