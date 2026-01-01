DonorDock and EveryAction help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Donordock VS Every Action
DonorDock charges $98/month plus card fees, EveryAction costs $109/month plus transaction fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
DonorDock and EveryAction lack auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes donations, events, memberships, and peer-to-peer in one platform.
DonorDock and EveryAction require technical setup and training. Zeffy works immediately with simple tools that any nonprofit team can use.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while DonorDock costs $98/month plus 2.9% + $0.30 per transaction and EveryAction charges $109/month plus card fees. You get the same CRM features without monthly subscriptions eating into your budget.
DonorDock only handles donor tracking but lacks payment processing, event ticketing, and online stores. Zeffy includes everything in one platform with no fees, so you avoid juggling multiple tools and paying separate transaction costs for each service.
EveryAction is built for large organizations with complex needs and dedicated staff. Zeffy is designed for lean nonprofit teams, offering simple donor management, fundraising tools, and event features without the technical setup requirements or high monthly costs.
DonorDock costs $98/month plus 2.9% + $0.30 per transaction, while EveryAction charges $109/month plus card fees. Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, saving you thousands annually that you can put directly toward your mission.
DonorDock only tracks donors but lacks payment processing, events, and online stores. EveryAction requires separate tools for auctions and raffles. Zeffy includes donor management plus fundraising tools, event ticketing, and e-commerce in one platform with no fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
