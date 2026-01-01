Chaque action

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database Donation History & Notes per Donor Donor Tags / Segments
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime Offline Donations Tracking Pre-filled donation forms

Pricing
$98/mo
$98/mo + card fees per gift
$109/month
$109/month plus card fees
Processing fees
2.2% + $0.30
per transaction. If donor chooses to cover fees: Donor charged 5% + $0.30, making it completely free for the nonprofit.
N/A
Contact for pricing – no public pricing available
Platform fees
$0
Always free for nonprofits (Donor Funded model)
N/A
Contact for pricing – no public pricing available
Monthly fees
$250/month
Billed annually for Grow plan; pricing varies by plan.
$109/month
Varies based on database size and solutions selected.
Value for money
4.9
4.2

Features
4.9/5
Straightforward donor tracking, but limited features and higher fees for small nonprofits.
4.2/5
Powerful tools for large organizations, but steep learning curve and setup complexity for smaller teams.
Donations
Donordock offers basic donation processing with limited customization options and higher transaction fees that eat into your fundraising budget.
EveryAction processes donations but charges 2.9% + $0.30 per transaction. Their donor management tools focus on large organizations with complex needs.
Ticketing
No event ticketing capabilities - you'll need to use separate platforms and manually sync attendee data with your donor records.
EveryAction doesn't offer event ticketing. You'd need separate ticketing software and deal with multiple payment processors and fees.
Peer-to-Peer Fundraising
Limited peer-to-peer fundraising tools with basic campaign setup and minimal supporter engagement features for grassroots campaigns.
EveryAction offers peer-to-peer fundraising but with complex setup requirements and additional costs that can overwhelm smaller organizations.
Auctions
No auction capabilities - you'll need separate auction software that doesn't integrate with your donor management system.
EveryAction doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bidders and payments.
Raffles
No built-in raffle or lottery features - requires third-party integrations that complicate your workflow and increase costs.
EveryAction doesn't support raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual processes to manage ticket sales and winner selection.
Online store
No e-commerce functionality for selling merchandise or products to support your cause and generate additional revenue streams.
EveryAction doesn't include e-commerce functionality. You'd need to integrate third-party tools and manage separate payment processing fees.
Memberships
Donordock offers basic membership tracking but lacks automated renewal reminders and tiered membership management features that growing nonprofits need.
EveryAction offers membership management with automated renewals and member communications, but requires technical setup and ongoing maintenance that can overwhelm small nonprofit teams.
Donor Management/CRM
Donordock offers solid donor tracking and reporting but charges extra for advanced features like custom fields and detailed analytics that nonprofits often need.
Comprehensive donor database with detailed tracking and reporting capabilities, but the enterprise-level complexity can be overwhelming for small nonprofits without dedicated IT support.
Emails & Newsletter
Donordock provides basic email tools but requires third-party integrations for advanced newsletter features and automated donor communication sequences.
Includes email marketing tools with segmentation and automation features, but the complex interface requires training and dedicated staff time to manage effectively.
Payment Processing
Donordock charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees, making it expensive for smaller nonprofits processing regular donations.
Donordock charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees, making it expensive for smaller nonprofits processing regular donations.

Payment methods
Donor management only - no payment processing
CRM platform without payment capabilities
Credit Card Payments
Not supported - DonorDock focuses on donor management, not payment processing
Not supported - EveryAction is a CRM platform that doesn't include built-in payment processing capabilities
Apple Pay & Google Pay
Not supported - DonorDock focuses on donor management, not payment processing
Not supported - EveryAction doesn't offer payment processing features or digital wallet integration
ACH / Bank Transfers
Not supported - DonorDock focuses on donor management, not payment processing
Not supported - EveryAction focuses on donor management and advocacy tools, not payment processing
Tap to Pay App
Not supported - DonorDock focuses on donor management, not payment processing
Not supported - EveryAction is donor management software without mobile payment processing tools

Customer Support
4.9/5
4.2/5 Unlimited Support
DonorDock offers limited support based on plan tier
EveryAction offers tiered support based on plan level, with premium support for higher tiers
Phone Support / Office Hours DonorDock provides phone support during standard business hours
EveryAction provides phone support during standard business hours for account holders
Webinars DonorDock offers regular training webinars and educational sessions
EveryAction offers regular training webinars and educational sessions for users
Help Center DonorDock maintains a comprehensive help center with articles and guides
EveryAction maintains a comprehensive help center with articles, guides, and FAQs
Email
DonorDock provides live chat support during business hours EveryAction provides live chat support during business hours for immediate assistance
Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on plan — priority help for top-tier users Tiered support model with premium assistance for higher-paying plans