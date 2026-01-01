eTapestry

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database Donation History & Notes per Donor Donor Tags / Segments
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime Offline Donations Tracking Pre-filled donation forms
Information not available

Pricing
$98/mo
card fees per gift
$600/year
Monthly fee + card fees
Processing fees
2.2% + $0.30
Standard Stripe fee per transaction if donor does not cover fees; optional 5% + $0.30 donor-covered model can make it free for the nonprofit.
2.99% + $0.30
per transaction for Visa, Mastercard, and Discover; 3.5% + $0.30 per transaction for American Express; 1% + $0.30 (max $5) per transaction + $5 per returned transaction for ACH/Direct Debit; $15 USD chargeback fee.
Platform fees
$0
Always free for nonprofits (Donor Funded model)
$600/year
Payment Enablement Fee for organizations using payment-enabled solutions
Monthly fees
$250/month
Starting price for Grow plan; higher tiers available and discounts for smaller nonprofits.
$99–$119/month
Pricing varies by plan and is usage based per constituent record count.
Value for money
4.9
7.2

Features
4.9/5
Intuitive donor management with minimal setup. Fast to learn, easy to use.
3.5/5
Powerful but complex. Requires training and technical knowledge to get started.
Donations
Donordock offers basic donation processing with limited customization options and higher transaction fees that eat into your fundraising budget.
eTapestry processes donations but charges 2.9% + $0.30 per transaction. You'll also pay monthly fees starting at $59 for basic features.
Ticketing
No event ticketing capabilities - you'll need to use separate platforms and manually sync attendee data with your donor records.
eTapestry doesn't offer event ticketing functionality. You'd need separate ticketing software and manual data import for attendee tracking.
Peer-to-Peer Fundraising
Limited peer-to-peer fundraising tools with basic campaign setup and minimal supporter engagement features.
eTapestry offers basic peer-to-peer fundraising through DIY pages, but charges transaction fees and requires higher-tier plans for advanced features.
Auctions
No auction capabilities - you'll need separate software and manual data entry to track bidders and integrate with donor management.
eTapestry doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bidders and donations.
Raffles
No built-in raffle functionality - requires third-party integrations that complicate your workflow and increase costs.
eTapestry doesn't support raffle ticket sales or management. You'd need separate tools and manual processes to track raffle participants.
Online store
No e-commerce features for selling merchandise or products to support your cause and generate additional revenue streams.
eTapestry doesn't include online store functionality. You'd need third-party e-commerce tools and manual data entry to track sales.
Memberships
Donordock offers basic membership tracking but lacks automated renewal reminders and tiered membership management features that growing nonprofits need.
eTapestry offers basic membership tracking but requires manual setup and doesn't include automated renewal reminders or member portal access.
Donor Management/CRM
Donordock excels at donor relationship tracking with contact management, donation history, and basic reporting to help you understand your supporter base better.
Strong donor database with detailed contact management, gift tracking, and reporting features designed specifically for nonprofits.
Emails & Newsletter
Donordock provides basic email capabilities for donor communication but lacks advanced segmentation and automated campaign features for effective donor engagement.
Includes email marketing tools but with limited templates and requires technical knowledge to create professional-looking campaigns.
Payment Processing
Donordock integrates with third-party payment processors like Stripe and PayPal, but you'll pay separate transaction fees on top of Donordock's monthly subscription costs.
Donordock integrates with third-party payment processors like Stripe and PayPal, but you'll pay separate transaction fees on top of Donordock's monthly subscription costs.

Payment methods
No payment processing - requires separate tools
Limited payments through third-party processors
Credit Card Payments
Not supported - DonorDock is a donor management system without built-in payment processing capabilities
Limited - Requires integration with third-party payment processors like PayPal or Stripe
Apple Pay & Google Pay
Not supported - DonorDock specializes in donor data management rather than payment collection
Not supported - No built-in digital wallet payment options available
ACH / Bank Transfers
Not supported - DonorDock focuses on donor management and relationship tracking, not payment processing
Not supported - eTapestry focuses on donor management and requires third-party payment processors
Tap to Pay App
Not supported - DonorDock is designed for donor relationship management, not in-person payment processing
Not supported - eTapestry is web-based donor management software without mobile payment features

Customer Support
4.9/5
3.5/5 Unlimited Support
DonorDock offers limited support based on plan tier
eTapestry offers tiered support based on subscription level, not unlimited for all plans
Phone Support / Office Hours DonorDock provides phone support during standard business hours
eTapestry provides phone support during standard business hours for subscribers
Webinars DonorDock offers regular training webinars and educational sessions
eTapestry offers regular training webinars and educational sessions for users
Help Center DonorDock maintains a comprehensive help center with articles and guides
eTapestry maintains a comprehensive help center with articles, guides, and FAQs
Email
DonorDock provides live chat support during business hours eTapestry provides live chat support during business hours for immediate assistance
Nonprofit-Focused Support Team Support access depends on plan tier with phone and chat during business hours only
Tiered support based on subscription level with business hours phone and chat availability