DonorDock and eTapestry help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donordock VS E Tapestry
💰
DonorDock and eTapestry charge $98-600+ annually plus transaction fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧩
DonorDock and eTapestry focus only on donor tracking. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and stores in one complete platform.
🎧
DonorDock and eTapestry limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every organization at no cost.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while DonorDock costs $98/month plus card fees and eTapestry charges monthly fees plus transaction costs. You get donation processing, donor tracking, and automated receipts without paying extra for each gift received.
Unlike DonorDock and eTapestry that charge monthly subscriptions plus transaction fees, Zeffy provides donor profiles, giving history, and automated thank-you emails at no cost. Donors can leave voluntary contributions to support the platform instead.
Yes, Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, and online stores - all with zero fees. DonorDock and eTapestry require separate tools and additional costs for these features, making Zeffy your complete fundraising solution.
DonorDock costs $98/month plus card fees, while eTapestry charges monthly fees plus $600/year and transaction costs. Zeffy gives you donor tracking, automated receipts, and donation processing with zero platform fees.
While DonorDock and eTapestry focus only on donor data, Zeffy combines donor management with donation forms, event tickets, and peer-to-peer campaigns. You get complete fundraising tools without paying monthly subscriptions or transaction fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
