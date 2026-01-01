DonorDock and DonorSnap both offer donor management tools, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor tracking, online donation forms, event ticketing, and email follow-ups with zero fees — so you can focus your budget on your mission, not software costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donordock VS Donorsnap
💸
Keep every dollar raised instead of paying $98+ monthly fees and card processing costs that eat into your mission funding
🧩
Run your entire fundraising operation without juggling multiple platforms or paying for features you can't use
⚡
Accept donations, sell tickets, and process payments instantly without connecting external processors or paying setup fees
DonorDock charges $98/month plus card fees, while DonorSnap adds monthly fees on top of transaction costs. Zeffy gives you complete donor management with zero fees. You keep 100% of donations while getting automated receipts, detailed reporting, and donor tracking. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Traditional donor management platforms like DonorDock and DonorSnap only track donors but require separate tools for payments, events, and fundraising. Zeffy includes everything: donor management, payment processing, event ticketing, online stores, and peer-to-peer campaigns in one zero-fee platform.
Zeffy offers complete donor management with zero fees. While DonorDock charges $98/month plus card fees and DonorSnap adds monthly fees on top of transaction costs, Zeffy gives you donor tracking, automated receipts, and detailed reporting at no cost. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Unlike DonorDock and DonorSnap that require separate payment processors with additional fees, Zeffy includes built-in payment processing for all major cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay with zero transaction fees. You keep 100% of every donation while getting complete donor data automatically.
Yes, Zeffy goes beyond basic donor management. While DonorDock and DonorSnap focus only on tracking donors, Zeffy includes event ticketing, online stores, peer-to-peer fundraising, auctions, and raffles all in one platform. You get everything you need to grow your nonprofit without paying multiple vendors.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice