DonorDock and Donorfy help you track donors and manage campaigns, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you can invest every dollar in your mission instead of software costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donordock VS Donorfy
Donordock and Donorfy charge $98+ monthly plus card fees on every gift. Zeffy charges zero fees, so more money goes to your mission while you track donors just as well.
Donordock and Donorfy only manage donor data. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and peer-to-peer campaigns so you can actually raise money, not just track it.
Donordock and Donorfy require payment gateway setup and monthly commitments. Zeffy works immediately with built-in payment processing and no contracts.
Zeffy gives you complete fundraising tools with zero fees, while donor management platforms charge monthly fees plus transaction costs. You get donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and full donor tracking without losing money to fees.
Zeffy costs $0 in platform fees. Donordock charges $98 monthly plus transaction fees on every gift, which adds up quickly. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to support our platform, keeping 100% of your donations.
Yes, Zeffy combines donation processing, event management, peer-to-peer fundraising, and donor tracking in one platform. Unlike donor-only CRMs that require separate payment tools, Zeffy handles everything your nonprofit needs to raise and manage funds.
Zeffy eliminates the hassle of managing multiple systems. While donor management platforms require separate payment processors with additional fees, Zeffy handles donations, events, and donor tracking in one place with zero platform fees.
Your costs stay at zero regardless of database size. Donor management platforms charge more as your supporter base grows, but Zeffy never penalizes your success with scaling fees or per-contact charges.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
