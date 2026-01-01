Donorbox takes 2.95% from every donation. ToucanTech charges $8,000 annually before you raise a dollar. Both cost nonprofits thousands — Zeffy gives you the same tools for $0.
Donorbox VS ToucanTech
Donorbox takes 2.95% per donation plus processing fees. ToucanTech requires $8,000+ annual contracts. Zeffy charges zero fees, so 100% of every gift goes to your mission.
Donorbox asks donors to cover fees at checkout. ToucanTech limits payment options to credit cards only. Zeffy accepts cards, Apple Pay, Google Pay, ACH, and tap-to-pay with zero fees for anyone.
Donorbox locks peer-to-peer and advanced tools behind paid plans. ToucanTech requires sales calls and complex setup. Zeffy gives you donation forms, ticketing, raffles, auctions, CRM, and email in under 30 minutes.
Zeffy is 100% free with no platform fees, processing fees, or monthly costs. Donorbox charges 2.95% per donation plus processing fees. ToucanTech starts at $8,000 annually plus card fees. With Zeffy, you keep every dollar your supporters give.
Yes. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, and donor CRM right away. Other platforms lock key features behind paid plans or require expensive annual contracts to access full functionality.
Zeffy offers unlimited email support, live chat, and phone support with real people who understand nonprofits. Other platforms reserve priority help for paid plans or enterprise customers, leaving smaller nonprofits with slower response times.
Most platforms charge fees because they need to cover costs and make profit. Zeffy works differently. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, so we never charge nonprofits. This means you get all fundraising tools without choosing between features and fees.
Yes. Zeffy makes switching simple with data import tools and free migration support. Export your donor lists, donation history, and contact information from your current platform and import them into Zeffy. No contracts mean you can start today.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
