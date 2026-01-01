Donorbox charges 2.95% on every donation. Subsplash charges 2.99% + $0.30. Both platforms take hundreds from every $10,000 raised — money that could fund your mission instead.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox VS Subsplash
Donorbox takes 2.95% per donation and Subsplash charges 2.99%. Zeffy is 100% free, so every dollar your supporters give goes straight to your work.
Donorbox and Subsplash ask donors to cover fees at checkout or take a cut from every gift. Zeffy never charges your nonprofit or your supporters, so giving feels simple and trustworthy.
Donorbox locks peer-to-peer behind paid plans and Subsplash gates features by tier. Zeffy gives you donation forms, ticketing, auctions, raffles, and a full CRM upfront with zero fees.
Zeffy is 100% free with no platform fees, processing fees, or monthly costs. Donorbox charges 2.95% per donation plus processing fees. Subsplash charges 2.99% per donation. On $10,000 raised, you'd lose $295-$299 to these platforms but keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy includes donation forms, event ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and donor CRM in one platform. Donorbox and Subsplash lack auction tools entirely and require paid plans or third-party integrations for most fundraising features.
Zeffy offers unlimited email, live chat, and phone support with real people who understand nonprofits. Donorbox provides email-only support with 24-48 hour wait times. Subsplash gates priority support behind higher-tier paid plans.
Yes. Zeffy makes it easy to import your donor data and start fundraising right away. You can move your contacts, donation history, and campaigns without disrupting your operations or losing relationships.
No. Zeffy never charges your nonprofit or your donors. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but giving stays simple and transparent without fee calculations at checkout.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
