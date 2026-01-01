Donorbox takes 2.95% per donation. Stripe takes 2.2% + $0.30 per transaction. Zeffy takes $0. Get donation forms, CRM, and email tools free.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox VS Stripe
💸
Donorbox takes 2.95% and Stripe charges 2.2% + 30¢ per ticket, plus neither platform includes raffle tools — you need separate software for compliance, ticket limits, and winner selection. Zeffy is 100% free with built-in raffle management.
🎯
Donorbox and Stripe weren't built for raffles — they process payments but leave you scrambling for compliance tracking, ticket caps, and winner tools. Zeffy handles raffle sales, limits, and reporting in one place with zero fees.
🚀
Donorbox requires paid plans for full features and Stripe needs custom development just to sell tickets. Zeffy gives you ready-to-go raffle pages with compliance tools and zero fees — set up your 50/50 or basket raffle in under 10 minutes.
Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly costs, or transaction fees. Donorbox takes 2.95% plus processing fees, while Stripe charges 2.2% + 30¢ per donation. Plus, Zeffy includes donor management, email tools, and fundraising features that Stripe doesn't offer and Donorbox charges extra for.
Yes. Zeffy provides donation forms, donor tracking, email campaigns, event ticketing, and peer-to-peer fundraising all for free. Donors can choose to leave a voluntary contribution to support Zeffy, but your organization never pays a cent in platform or processing fees.
Zeffy is 100% free with no platform fees or monthly costs. Donorbox charges 2.95% per donation plus processing fees. Stripe takes 2.2% + 30¢ per transaction. On $10,000 raised, you'd lose $295 to Donorbox or $250 to Stripe but keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer campaigns, event ticketing, raffles, and CRM tools right away. Donorbox locks features behind paid plans starting at $150/month. Stripe only processes payments and requires expensive add-ons for fundraising tools.
No. Zeffy never charges your nonprofit or your donors. Donors can leave an optional contribution to support our platform, but giving stays simple and transparent without fee calculations at checkout.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice