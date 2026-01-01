Donorbox charges 2.95% on every donation. Snowball charges 2.5% plus $549 annually. Both platforms take thousands from your fundraising — $2,950 on $100,000 raised with Donorbox, $3,049 with Snowball.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox VS Snowball Fundraising
💸
Donorbox takes 2.95% per ticket, Snowball charges $549/year plus 2.5%. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle keeps 100% for your mission.
🤝
Donorbox asks donors to cover fees at checkout, Snowball buries costs in annual plans. Zeffy never charges your nonprofit or your supporters, so buying a raffle ticket feels trustworthy and straightforward.
🚀
Donorbox locks raffles behind integrations, Snowball requires paid upgrades. Zeffy gives you compliant raffle tools, ticket tracking, and winner selection free from day one.
Zeffy is 100% free with zero platform fees, monthly costs, or transaction fees. Donorbox charges 2.95% per donation plus processing fees. Snowball charges up to $549/year plus 2.5% transaction fees. On $10,000 raised, you'd lose $295+ to these platforms but keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and CRM tools from day one. Other platforms lock key features behind paid plans starting at $150-549/year, forcing you to choose between tools and budget.
Zeffy offers unlimited email, live chat, and phone support with real nonprofit experts who respond in hours, not days. Other platforms limit you to email-only support with 24-48 hour wait times that get slower during peak giving seasons when you need help most.
Yes. Zeffy gives you donations, events, auctions, raffles, memberships, and email campaigns in one place with zero fees. Other all-in-one platforms charge hundreds per year and still lock key features behind paid upgrades.
No. Zeffy's nonprofit experts respond within hours year-round, with free phone support and live chat. Other platforms slow down to 24-48 hours during peak seasons when you need help most.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
