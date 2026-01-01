Donorbox charges 2.95% on every donation. Salsa Labs charges $349/month plus 2.9% fees. Both take money from your mission — $2,950 vs $4,188 on $10,000 raised.
Donorbox VS Salsa Labs
Donorbox takes 2.95% per ticket and Salsa Labs charges $349/month plus processing fees. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle keeps 100% of ticket sales for your mission.
Donorbox and Salsa Labs don't offer built-in raffle tools, so you're stuck patching together forms or paying for separate platforms. Zeffy gives you compliant raffle hosting, ticket tracking, and winner selection in one place with no fees.
Donorbox locks features behind paid plans and Salsa Labs requires onboarding calls. Zeffy works right away — set ticket limits, track sales, and run your raffle today without upgrades or training.
Zeffy is 100% free with no platform fees or monthly costs. Donorbox charges 2.95% per donation plus processing fees. Salsa Labs charges $349/month plus 2.9% processing fees. On $10,000 raised, you'd lose $295 to Donorbox and over $4,000 annually to Salsa Labs.
Yes. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, CRM, and email tools right away. Both Donorbox and Salsa Labs lock key features behind paid plans starting at $150-349/month.
No. Zeffy never charges your nonprofit or donors. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but giving stays simple. No fee calculations, no monthly bills, no surprises.
Yes. Zeffy includes event ticketing, check-in tools, and attendee management with zero fees. Donorbox requires paid plans for ticketing features, and Salsa Labs charges $349/month plus processing fees for event tools.
Zeffy offers live chat, email, and phone support year-round with no extra cost. Donorbox slows down during peak seasons with 24-48 hour email waits. Salsa Labs requires paid plans for priority support.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
