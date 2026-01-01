Donorbox charges 2.95% per donation. Raise 365 charges 5% + 2.9% + $0.30 — nearly $800 on every $10,000 raised versus $295 with Donorbox.
Donorbox VS Raise 365
Donorbox charges 2.95% per donation and Raise 365 takes 5% plus processing fees. Zeffy covers all costs so you keep 100% of every dollar raised — no math, no surprises, no fees.
Donorbox asks donors to calculate fees at checkout and Raise 365 adds nearly 8% in total costs. Zeffy never charges your supporters or your nonprofit, so giving stays simple and transparent.
Donorbox locks peer-to-peer and advanced tools behind paid plans starting at $150/month. Raise 365 hides pricing and limits features without upgrades. Zeffy gives you donations, events, raffles, CRM, and email right away — all free, all the time.
Yes. Zeffy includes event ticketing, raffles, auctions, and online stores at zero cost. Donorbox locks ticketing behind paid plans and has no raffle tools. Raise 365 requires upgrades for most features.
Never. Zeffy keeps giving simple with zero fees for your nonprofit or donors. Other platforms ask donors to cover fees or do math at checkout, making the giving experience complicated.
Zeffy is 100% free with no platform fees, processing fees, or monthly costs. Donorbox charges 2.95% per donation plus processing fees. Raise 365 takes 5% plus processing fees. On $10,000 raised, you keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, and donor CRM tools right away. Other platforms lock key features behind paid plans or require third-party integrations.
Zeffy offers unlimited email support, live chat, and phone support with real people who understand nonprofits. Most questions get answered within hours, not days, and there are no paywalls for priority help.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
