Donorbox charges 2.95% per donation. Qgiv charges 3.95% plus monthly fees starting at $40. Both take money from your mission — compare the costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox VS Qgiv
💸
Donorbox takes 2.95% per donation and Qgiv charges 3.95% plus monthly fees starting at $40. Zeffy gives you donations, events, peer-to-peer, auctions, and CRM with zero platform fees, zero processing fees, and zero monthly costs.
🔓
Donorbox locks peer-to-peer behind paid plans and Qgiv charges $259/month for team fundraising. Zeffy includes everything upfront — no paywalls, no add-ons, no surprise costs when you need a new feature.
⚡
Donorbox offers email-only support with 24-48 hour waits and Qgiv reserves priority help for paid customers. Zeffy gives you unlimited live chat, email, and phone support from real people who understand small nonprofits — free, always.
Yes. Zeffy includes auctions and raffles at no cost, so you can host fundraising events without losing a percentage to fees. Donorbox requires external platforms for auctions, while Qgiv charges add-on fees on top of their monthly subscription.
Zeffy offers free support year-round with 2-6 hour response times, even during peak giving seasons. Donorbox slows down during busy periods, and Qgiv reserves priority help for paid customers only.
Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly costs, or transaction fees. Donorbox charges 2.95% per donation plus processing fees, while Qgiv charges 3.95% plus monthly fees starting at $40. On $10,000 raised, you'd lose $295 to Donorbox or $395+ to Qgiv, but keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy includes peer-to-peer campaigns at no cost, so you can launch team fundraisers and track individual pages without monthly bills. Donorbox locks peer-to-peer behind paid plans starting at $150/month, while Qgiv charges $259/month for this feature.
No. Zeffy never charges your nonprofit or your donors, so giving stays simple and transparent. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but there's no fee math or awkward conversations about covering costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice