Donorbox takes 2.95% from every donation. Pledge It charges $150 monthly plus 2.9% fees. Compare two paid platforms that both cost nonprofits thousands annually.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox VS Pledge It
💸
Donorbox takes 2.95% per donation and Pledge It charges $150/month plus processing fees. Zeffy is 100% free, so every dollar raised goes directly to your cause.
❤️
Donorbox asks donors to calculate fees at checkout and Pledge It adds subscription costs on top of transaction fees. Zeffy never charges your nonprofit or your supporters, so giving stays simple and transparent.
🚀
Donorbox locks peer-to-peer behind paid plans and Pledge It requires setup time and learning curves. Zeffy gives you donations, events, memberships, auctions, and CRM right away, so you can start fundraising today without upgrades or training.
Yes. Zeffy handles donations, events, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, memberships, and online stores in one place. No monthly fees, no per-transaction cuts, no add-on costs.
Zeffy offers live chat, email, and phone support year-round with real people who understand nonprofits. No business-hour limits or slower response times when you need us most.
Zeffy is 100% free with zero platform fees, monthly costs, or processing fees. Donorbox charges 2.95% per donation plus processing fees. Pledge It charges $150/month plus transaction fees. You keep every dollar raised with Zeffy.
Yes. Zeffy gives you donations, peer-to-peer campaigns, event ticketing, auctions, raffles, memberships, and CRM tools immediately. Other platforms lock key features behind paid plans or require separate tools.
No. Zeffy never charges your nonprofit or donors. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but giving stays simple without fee calculations or awkward requests.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
