Donorbox takes $295 from every $10,000 raised. Peoplesfundraising takes $175. Both charge fees while Zeffy gives you the same tools at zero cost.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox VS Peoplesfundraising
💸
Donorbox takes 2.95% per transaction and Peoplesfundraising charges 1.75–2.75%. Zeffy is 100% free, so every dollar your supporters give goes directly to your cause without platform cuts eating into your budget.
❤️
Donorbox asks donors to calculate and cover fees at checkout. Zeffy never charges your nonprofit or your supporters, so giving feels simple and transparent without awkward fee math or guilt.
🚀
Donorbox locks peer-to-peer behind paid plans and Peoplesfundraising offers limited donor tools. Zeffy gives you donations, events, raffles, CRM, and email in one place from day one, so you can fundraise without juggling platforms or paying for upgrades.
Zeffy is 100% free with no platform fees or monthly costs. Other all-in-one platforms like Donorbox charge 2.95% per donation plus processing fees, while Peoplesfundraising takes 1.75-2.75% per transaction. On $10,000 raised, you'd lose hundreds to fees with other platforms but keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, memberships, CRM, and email tools right away. Other all-in-one platforms lock key features like peer-to-peer fundraising and advanced tools behind paid plans or charge extra fees.
No. Zeffy never charges your nonprofit or your donors. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but giving stays simple and transparent without fee calculations at checkout like other platforms require.
Zeffy offers unlimited email support, live chat, and phone support with real people who understand nonprofits. Most questions get answered within hours, not days. Other all-in-one platforms like Donorbox have 24-48 hour email response times and no phone support, while Peoplesfundraising offers unclear support with no dedicated nonprofit team.
Yes. Zeffy includes donations, events, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, memberships, and online stores all in one place with zero fees. Other all-in-one platforms either charge extra fees for each activity type or require paid plans to unlock key features like auctions and raffles.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
