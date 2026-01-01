PayPal

Donations Features
Simple Online Donation Forms
One-Time Giving Option One-Time Giving Option
Recurring/Monthly Recurring/Monthly Donations
Suggested Levels & Custom Donation Amounts Suggested Levels & Custom Donation Amounts
Custom Forms Builder Custom Forms Builder
Donate button/Donation Link
Mobile‑Friendly Donation Experience Mobile‑Friendly Donation Experience
Embedable donation forms Embedable donation forms
Apple Pay/Google Pay/ Digital Wallets
Secure Payment Secure Payment Processing

Pricing
Varies
2.95% plus card fees per gift
Varies
1.99% + card fees per gift
Processing fees
2.2% + $0.30
Stripe: 2.2% + $0.30 per transaction; PayPal: 1.99% + $0.49 per transaction; ACH direct bank transfers also available (rates vary)
1.99% + $0.49
for verified 501(c)(3) nonprofits; 2.89% + $0.49 for standard nonprofits without charity status
Platform fees
2.95%
Standard: 2.95% per transaction (1.75% for some features); Pro: 1.75% per transaction (reduced to 1.5% for some features); Premium: Custom/varies; Cryptocurrency and stock donations: 3.95% total
$0
No platform fee - PayPal is a payment processor, not a fundraising platform
Monthly fees
$0
Standard: $0/month; Pro: $150/month; Premium: Custom pricing
$0
No monthly fee
Value for money
4.6
4.5

Features
4.8/5
Powerful fundraising and ticketing features, but many advanced tools require paid plans.
4.6/5
Solid payment processing, but lacks fundraising and nonprofit-specific features.
Donations
Donation forms with recurring giving, custom fields, and donor-covered fees; Donation forms with recurring giving, custom fields, and donor-covered fees; advanced features require a paid plan.
PayPal Donate button accepts one-time and recurring gifts, but lacks donor management and campaign pages.
Ticketing
Event ticketing with registration forms and attendee management; available on paid plans.
No event ticketing or ticket management tools.
Peer-to-Peer Fundraising
Peer-to-peer campaigns with personal fundraising pages; Peer-to-peer campaigns with personal fundraising pages; requires higher-tier plan to access.
No peer-to-peer fundraising tools for supporter-created campaigns.
Auctions
No auction support; requires external auction platforms for bidding and management.
No auction management or bidding tools.
Raffles
No raffle tools; No raffle tools; nonprofits need separate platforms for drawings and compliance.
No raffle tools; requires separate software for entries and winner selection.
Online store
No online store functionality; requires third-party integrations for merchandise sales.
E-commerce via PayPal Commerce Platform, but lacks nonprofit-specific features like tax receipts.
Memberships
Membership programs with recurring billing and member portal access.
Recurring subscription billing only; Recurring subscription billing only; lacks member portals and tiered membership management.
Donor Management/CRM
Donor database with giving history, segmentation, and export tools.
No donor management; only payment records without donor profiles or giving history.
Emails & Newsletter
Limited to receipts and thank-you emails, without campaign or newsletter tools.
No built-in email tools; No built-in email tools; requires a separate email platform and manual contact management.
Payment Processing
Integrates with Stripe and PayPal with automated receipts.
First-party processing with verified nonprofit rate of 1.99% + $0.49 per transaction.

Payment methods
Credit cards, digital wallets, and ACH; in-person requires separate hardware.
Credit cards and limited digital wallets; bank transfers and in-person options need extra setup.
Credit Card Payments
Accepts major credit and debit cards via Stripe; 2.9% + $0.30 processing fee plus 2.95% platform fee.
Accepts major credit and debit cards via PayPal checkout, but donors may need PayPal accounts or navigate complex guest checkout.
Apple Pay & Google Pay
Supports Apple Pay and Google Pay via Stripe checkout on donation forms.
Apple Pay and Google Pay not available as standalone options; only through PayPal checkout, which adds steps for mobile donors.
ACH / Bank Transfers
ACH bank transfers available for US donors, reducing card fees; 2.95% platform fee applies.
Bank transfers require donors to link accounts to PayPal, which can create friction for one-time givers.
Tap to Pay App
In-person payments not supported; requires separate hardware and third-party integration for on-site giving.
Supports PayPal Zettle card readers but requires separate device purchase, setup, and monthly fees.

Customer Support
4.6/5
4.5/5
Unlimited Support
Support available on all plans but response times vary - Support available on all plans but response times vary - priority support on Pro and Premium only
Generic support for all users - no nonprofit-specific guidance or expertise
Phone Support / Office Hours
No phone support or scheduled calls - No phone support or scheduled calls - email and chat only
Phone support available but long wait times and generic scripts
Webinars
Occasional webinars and recorded trainings - no live onboarding sessions
No nonprofit-focused webinars or training - No nonprofit-focused webinars or training - business and seller content only
Help Center
Self-serve help center with articles, guides, and video tutorials
Large help center but hard to navigate - not tailored to nonprofit use cases
Email
Email support with 24-48 hour response times during business days
Email support with 24-72 hour response times - Email support with 24-72 hour response times - no dedicated nonprofit team
Nonprofit-Focused Support Team
Email and chat support with priority help on paid plans only
Generic business support with long wait times and no nonprofit expertise