Donorbox charges 2.95% on every donation — $2,950 on $100,000 raised. PayPal charges 1.99% + $0.49 — $2,480 on $100,000. Both take fees from your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox VS PayPal
Donorbox takes 2.95% per donation, PayPal charges 1.99% plus processing fees. Zeffy is 100% free, so every dollar your supporters give goes directly to your mission.
Donorbox locks key features behind paid plans, PayPal only processes payments. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, raffles, donor tracking, and email tools in one place, all free.
Donorbox requires upgrades to unlock tools, PayPal needs account verification and button setup. Zeffy gets you fundraising in under 30 minutes with forms ready to share right away.
Donorbox takes 2.95% plus processing fees from every donation, while PayPal charges 1.99% + $0.49 per transaction. Zeffy is 100% free, so you keep everything your supporters give. Plus, you get all fundraising tools in one place instead of patching together multiple platforms.
Yes. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, donor management, and email tools right away. No monthly fees, no contracts, no feature limits. Donorbox charges $150/month for advanced features, while PayPal only processes payments.
Zeffy is 100% free with no platform fees or monthly costs. Donorbox charges 2.95% per donation plus processing fees, while PayPal takes 1.99% + $0.49 per transaction. On $10,000 raised, you'd lose $295 to Donorbox or $239 to PayPal, but keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, donor management, and email tools right away. Both Donorbox and PayPal require separate tools or paid upgrades for complete fundraising capabilities.
No. Zeffy never charges your nonprofit or your donors. Donors can leave an optional contribution to support our platform, but giving stays simple and transparent without fee calculations or awkward checkout requests.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
