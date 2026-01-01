Donorbox charges 2.95% on every donation plus processing fees. PayBee charges 2% plus processing fees. Both platforms take cuts from your fundraising — compare which fees cost your nonprofit less.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox VS PayBee
Donorbox charges 2.95% per donation, PayBee takes 2%, and both add processing fees on top. Zeffy covers all costs so you keep 100% of what supporters give.
Donorbox asks donors to calculate fees at checkout, and PayBee's costs add up fast. Zeffy never charges your nonprofit or your supporters, so giving feels simple and transparent.
Donorbox locks peer-to-peer behind paid plans, and PayBee charges $599 upfront for event tools. Zeffy gives you donations, ticketing, raffles, auctions, and CRM right away with zero fees.
Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly costs, or setup charges. Donorbox takes 2.95% per donation plus processing fees, while PayBee charges 2% plus processing costs and $599 for event features. On $10,000 raised, you'd lose hundreds to fees with other platforms but keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy gives you donations, events, auctions, raffles, CRM, and email campaigns right away. Other all-in-one platforms lock key features behind paid plans or charge setup fees. With Zeffy, you get everything free from day one.
No. Zeffy never charges your nonprofit or your donors. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but giving stays simple and transparent without fee calculations at checkout.
Yes. Zeffy includes ticketing, auctions, check-in, and payment processing for all events at zero cost. PayBee charges $599 upfront for in-person events, while Donorbox requires paid plans for event features. With Zeffy, you can host your gala or fundraiser without any setup fees.
Yes. Zeffy provides unlimited email, live chat, and phone support to all users at no cost. Other all-in-one platforms reserve priority support for paid plans or charge extra for phone help. With Zeffy, you get real people helping you succeed without any fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
