Donorbox takes 2.95% from every donation. Open Collective takes up to 10% in host fees. Both charge nonprofits — $2,950 vs $10,000 lost on every $100,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox VS Open Collective
💸
Donorbox charges 2.95% per donation. Open Collective takes 5-10% in host fees. Zeffy is 100% free, so every raffle ticket, event registration, and donation goes straight to your mission.
🤝
Donorbox asks donors to cover fees at checkout. Open Collective routes funds through fiscal hosts. Zeffy gives you direct payouts with zero platform fees, so giving feels simple and trustworthy.
🚀
Donorbox locks peer-to-peer and auctions behind paid plans. Open Collective requires fiscal host approval. Zeffy gives you raffles, ticketing, CRM, and email tools upfront, so you can fundraise in minutes.
Zeffy is 100% free with zero platform fees, processing fees, or monthly costs. Other all-in-one platforms charge 2.95-10% per donation plus processing fees. On $10,000 raised, you keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer campaigns, event ticketing, raffles, auctions, and donor CRM right away. Other platforms lock key features behind paid plans or require third-party integrations.
No. Zeffy never charges your nonprofit or donors, and funds go directly to your bank account. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform, but giving stays simple and transparent.
Yes. Zeffy includes ticketing, auctions, and raffles at zero cost. Other all-in-one platforms either don't offer these tools or charge extra fees on top of their platform costs.
Absolutely. Zeffy offers live chat, email, and phone support year-round. Other platforms slow down during peak giving seasons or limit support to paid plans only.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
