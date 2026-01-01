Donorbox charges 2.95% on every donation. OneCause takes 5% plus setup fees starting at $500. Both platforms eat into your fundraising — $2,950 vs $5,000 lost on every $100,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox VS OneCause
Donorbox takes 2.95% per donation and OneCause charges $2,995 upfront plus 5% platform fees. Zeffy is 100% free so every dollar raised goes directly to your mission.
Donorbox asks donors to cover fees at checkout and OneCause adds processing costs on top of platform charges. Zeffy never charges your nonprofit or your supporters — giving stays clear and trustworthy.
Donorbox locks features behind paid plans and OneCause requires annual contracts and staff training. Zeffy gives you donations, events, memberships, and CRM right away so you can start fundraising in minutes.
Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly costs, or setup charges. Donorbox takes 2.95% per donation plus processing fees. OneCause charges 5% platform fees plus $2,995+ annually. On $10,000 raised, you keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy gives you donations, events, peer-to-peer, auctions, raffles, and donor management right away. Donorbox locks key features behind $150/month plans. OneCause requires annual packages starting at $2,995 for full access.
No. Zeffy never charges your nonprofit or donors. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but giving stays simple without fee calculations or awkward checkout requests.
Zeffy covers all platform and processing fees so you keep 100% of donations, ticket sales, and membership dues. Unlike all-in-one platforms that charge 3-5% plus monthly fees, we're funded by voluntary contributions from donors who choose to support our mission.
Yes. You own your donor data and can export it from any platform. Zeffy makes importing contacts and donation history simple, so you can start fundraising immediately without losing relationships or starting over.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
