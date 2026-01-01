Donorbox takes $295 from every $10,000 raised. MoneyDolly takes $2,000. Both charge fees while Zeffy gives you the same tools at zero cost.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox VS MoneyDolly
Zeffy charges zero fees, so your raffle, bake sale, or gala keeps 100% of what supporters give — no platform cuts, no processing fees, no surprises.
Zeffy never charges your nonprofit or your donors, so giving feels simple and transparent without fee calculations or awkward checkout add-ons.
Zeffy gives you donations, raffles, event ticketing, and donor management in one free platform — no upgrades, no paywalls, no tool sprawl.
Zeffy is 100% free with no platform fees or monthly costs. Donorbox charges 2.95% per donation plus processing fees. MoneyDolly takes 20% of every donation plus 2.9% + $0.30 per transaction. On $10,000 raised, you'd lose $295 to Donorbox or $2,290 to MoneyDolly but keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer campaigns, event ticketing, raffles, auctions, and CRM tools right away. Other platforms lock key features behind paid plans or charge extra fees for full access to their fundraising suite.
Zeffy offers unlimited email support, live chat, and phone support with real people who understand nonprofits. Other platforms provide limited email support with unclear response times and no dedicated nonprofit teams to help with your specific needs.
Yes. Zeffy includes tap-to-pay on any smartphone, so your team can accept donations at galas, walks, or community events without card readers or monthly fees. Other platforms require separate hardware purchases and additional costs for in-person giving.
No. Zeffy combines donations, event ticketing, raffles, auctions, and donor management in one platform. Other all-in-one platforms lock key features behind paid upgrades or require third-party integrations to get the full fundraising toolkit.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
