Donorbox takes $295 from every $10,000 raised. JustGiving takes $500. Compare two paid platforms that charge nonprofits to fundraise.
Donorbox VS JustGiving
JustGiving charges 5% and Donorbox charges 2.95% on every ticket. Zeffy is 100% free, so your 50/50 draw or basket raffle keeps every dollar for your mission.
JustGiving's support runs on UK hours and UK charity rules. Zeffy's team answers fast, knows US raffle compliance, and helps you stay legal without the runaround.
JustGiving and Donorbox don't offer raffle tools, so you're stuck patching together separate platforms. Zeffy handles ticket sales, winner selection, and compliance tracking in one fee-free system.
Yes. Zeffy's tap-to-pay app lets anyone on your team accept donations from their phone at events, galas, or community gatherings. No card readers, no monthly device fees, no setup costs. Donorbox charges $80/month for their kiosk, and JustGiving doesn't offer in-person tools at all.
No. Zeffy handles auctions, raffles, online stores, and memberships alongside your regular donations — all fee-free. Donorbox and JustGiving don't offer these tools, so you'd need to pay for and manage multiple platforms to run the same campaigns.
Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly costs, or hidden charges. While Donorbox takes 2.95% per donation and JustGiving takes up to 5%, you keep every dollar raised with Zeffy. On $10,000 raised, you'd lose $295 to Donorbox or $500 to JustGiving but keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy gives you donations, event ticketing, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, online stores, and donor management all fee-free. Other platforms either charge extra for these features or require separate tools, but Zeffy includes everything from day one.
Absolutely. Zeffy's support team is based in North America and knows US tax rules and compliance requirements. You'll get fast answers during your working hours, not responses timed to UK business schedules like JustGiving or slow email-only support like Donorbox.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
