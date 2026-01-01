Donorbox charges 2.95% per donation. Jersey Watch charges 3.5% + $1 per gift plus $29/month. Both platforms take fees — nonprofits using Zeffy keep 100% of every dollar raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox VS Jersey Watch
Donorbox takes 2.95% per donation plus processing fees. Jersey Watch charges $29/month plus 3.5% + $1 per transaction. Zeffy is 100% free, so every dollar raised goes directly to your mission.
Donorbox asks donors to calculate and cover fees at checkout. Jersey Watch adds transaction costs on top of monthly subscriptions. Zeffy never charges your nonprofit or your supporters, so giving stays simple and transparent.
Donorbox locks peer-to-peer and advanced features behind paid plans starting at $150/month. Jersey Watch requires upgrades for branding and full access. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, raffles, auctions, and donor management right away — no training, no paywalls, no waiting.
Zeffy offers unlimited live chat, email, and phone support from real people who understand nonprofits. Other platforms provide limited email-only support with 24-48 hour wait times or no nonprofit expertise at all.
Zeffy accepts credit cards, Apple Pay, Google Pay, ACH transfers, and tap-to-pay — all 100% free. Other platforms charge 2.95-3.5% per transaction and limit payment options or require hardware purchases.
Zeffy is 100% free with no platform fees or monthly costs. Other all-in-one platforms charge 2.95-3.5% per donation plus monthly fees. On $10,000 raised, you'd lose $295-$350 to fees but keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer campaigns, event ticketing, raffles, auctions, and donor CRM right away. Other platforms lock key features behind paid plans starting at $29-$150/month.
No. Zeffy never charges your nonprofit or your donors. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but giving stays simple and transparent without fee calculations.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
