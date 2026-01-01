Donorbox shows their 2.95% fee upfront. InstaRaise hides pricing completely — some users report losing up to 20% per donation to undisclosed fees.
Donorbox VS Instaraise
Donorbox takes 2.95% per ticket plus processing fees. Instaraise hides their pricing but users report losing up to 20%. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle raises money for your mission instead of paying platform costs.
Donorbox asks donors to cover fees at checkout. Instaraise doesn't publish their costs upfront. Zeffy never charges your nonprofit or your supporters, so ticket sales stay simple and transparent.
Donorbox locks raffle tools behind paid plans. Instaraise requires upgrades for custom branding. Zeffy gives you raffle campaigns, compliance tracking, and winner selection from day one, completely free.
Yes. Zeffy is completely transparent with zero fees ever. While other platforms hide their costs or take unpredictable percentages, you know exactly what you keep with Zeffy: 100% of every donation, ticket sale, and payment.
Absolutely. Zeffy offers live chat, email, and phone support from people who understand nonprofits. Unlike platforms built for corporate fundraising, our team responds quickly during peak giving seasons when you need help most.
Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly costs, or hidden charges. While Donorbox takes 2.95% per donation plus processing fees, and Instaraise may take up to 20% according to user reports, you keep every dollar raised with Zeffy.
Yes. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, and donor CRM from day one. Other platforms lock these features behind paid plans or require separate tools to get the same capabilities.
Zeffy offers unlimited live chat, email, and phone support with real people who understand nonprofits. Unlike platforms built for corporate fundraising, our team knows the unique challenges small nonprofits face and responds quickly.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
