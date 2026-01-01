Donorbox charges 2.95% on every donation. Goodhub takes 1.9% + 20p per gift. Both platforms take money from your mission — $295 vs $210 lost on every $10,000 raised.
Donorbox takes 2.95% per donation and Goodhub charges 1.9% + 20p. Zeffy covers all processing fees so you keep 100% of what supporters give — no cuts, no fine print, no fees ever.
Donorbox asks donors to calculate fees at checkout and Goodhub requires account creation for bank transfers. Zeffy never charges your supporters or your nonprofit, so giving feels simple and trustworthy from start to finish.
Donorbox locks peer-to-peer and advanced tools behind paid plans starting at $150/month, and Goodhub requires upgrades for full raffle and auction access. Zeffy gives you donations, events, memberships, raffles, auctions, and CRM tools right away — no paywalls, no add-ons, no surprises.
Zeffy is 100% free with no platform fees, processing fees, or monthly costs. Donorbox charges 2.95% per donation plus processing fees. Goodhub takes 1.9% + 20p per donation. On $10,000 raised, you'd lose $295 to Donorbox or $210 to Goodhub but keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, and donor CRM right away. Other all-in-one platforms lock key features behind paid plans or require expensive add-ons to access everything you need.
No. Zeffy never charges your nonprofit or your donors. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform, but giving stays simple without fee calculations or account creation requirements that other platforms impose.
Most all-in-one platforms take a cut to fund their business. Zeffy works differently — donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, so we never charge nonprofits or take fees from donations.
Yes. Zeffy includes event ticketing, check-in tools, and payment processing with zero fees. Other all-in-one platforms charge 2-3% per ticket plus processing fees, which adds up fast for fundraising events.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
