Donorbox charges 2.95% on every donation. Givestar takes 1.9% + 30p. Both platforms cost nonprofits thousands — $2,950 vs $1,930 on every $100,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox VS Givestar
Donorbox takes 2.95% and Givestar charges 1.9% plus processing fees on every gift. Zeffy covers all costs, so 100% of what your supporters give goes straight to your cause.
Donorbox and Givestar pass fees to your donors or your budget. Zeffy never charges your nonprofit or your supporters, so giving stays simple and transparent.
Donorbox locks key tools behind paid plans and Givestar requires upgrades for raffles and events. Zeffy gives you everything upfront with zero fees, so you can launch your first campaign today.
Zeffy is 100% free with zero platform fees, processing fees, or monthly costs. Donorbox charges 2.95% per donation plus processing fees, while Givestar takes 1.9% plus card fees. On $10,000 raised, you'd lose $295+ to Donorbox or $190+ to Givestar, but keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and donor CRM tools right away. Both Donorbox and Givestar lock key features like ticketing and peer-to-peer behind paid plans, forcing you to upgrade or use multiple tools.
Zeffy offers unlimited live chat, email, and phone support from real people who understand nonprofits. Donorbox provides email-only support with 24-48 hour wait times, while Givestar's support access and response times are unclear with no dedicated nonprofit team.
Yes. Zeffy gives you donations, events, auctions, raffles, memberships, and donor management in one place with zero fees. Donorbox and Givestar require paid plans for most features, forcing you to juggle multiple tools or pay monthly fees to access everything you need.
No. Zeffy never charges your donors processing fees. Donorbox takes 2.95% plus card fees from every gift, while Givestar charges 1.9% plus processing costs. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution, but 100% of their intended donation goes to your cause.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
