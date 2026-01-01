Donorbox takes 2.95% from every donation. GiveSmart charges $3,000 annually plus 3.5% fees. Compare two paid platforms for nonprofit fundraising.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox VS GiveSmart
Donorbox takes 2.95% per donation and GiveSmart charges $3,000/year plus 3.5% card fees. Zeffy is 100% free, so every dollar raised goes directly to your work.
Donorbox asks donors to cover fees at checkout and GiveSmart adds subscription costs on top of processing fees. Zeffy never charges your nonprofit or your supporters, so giving stays transparent and trustworthy.
Donorbox locks features behind paid plans and GiveSmart requires enterprise onboarding. Zeffy gives you donations, events, raffles, and donor management right away, so you can start fundraising in minutes.
Yes. Zeffy handles donations, events, auctions, raffles, memberships, and online stores in one place. Other all-in-one platforms either charge thousands annually or require paid upgrades to access full features.
No. Zeffy is 100% free with no setup fees, monthly subscriptions, or hidden costs. Start fundraising today without budgeting for software — every dollar raised goes directly to your mission.
Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly costs, or subscription charges. Donorbox takes 2.95% per donation plus processing fees. GiveSmart charges $3,000+ annually plus 3.5% card fees. With Zeffy, you keep every dollar raised.
Yes. Zeffy gives you donations, ticketing, auctions, raffles, memberships, and donor CRM right away. Other platforms lock key features behind paid plans or charge thousands annually for full access.
Zeffy offers unlimited email, live chat, and phone support to all nonprofits at no cost. Other platforms gate priority support behind paid plans or charge extra for faster response times during busy seasons.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
