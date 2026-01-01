Donorbox takes $295 from every $10,000 raised. GiveCampus takes $790. Both charge fees while Zeffy gives you the same tools at zero cost.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox VS GiveCampus
💯
Donorbox takes 2.95% per gift. GiveCampus takes 5% plus processing costs. Zeffy covers all fees so 100% of every donation goes to your mission.
🧰
Donorbox locks peer-to-peer behind paid plans and doesn't offer auctions or raffles. GiveCampus focuses on campaigns but lacks memberships and stores. Zeffy gives you donations, events, auctions, raffles, memberships, CRM, and email — all free.
🚀
GiveCampus is built for universities with IT teams and long onboarding timelines. Donorbox requires paid upgrades to unlock key features. Zeffy is designed for small teams who need to start fundraising this week without paywalls or training sessions.
Zeffy is 100% free forever. Donorbox charges 2.95% per donation plus processing fees. GiveCampus takes 5% plus processing costs. On $10,000 raised, you'd lose $295 to Donorbox or $800 to GiveCampus but keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer campaigns, event ticketing, auctions, raffles, memberships, and CRM tools right away. Other platforms lock key features behind paid plans or charge monthly subscriptions.
No. Zeffy never charges your nonprofit or your donors. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but giving stays simple and transparent without fee calculations at checkout.
Yes. Zeffy includes event ticketing, online stores, auctions, and raffles in one place. Donorbox and GiveCampus require third-party integrations or separate platforms for these features, creating more work and higher costs.
Zeffy offers free live chat, email, and phone support to everyone. Donorbox has 24-48 hour email delays and no phone support. GiveCampus reserves priority help for enterprise accounts only.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
