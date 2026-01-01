Donorbox charges 2.95% per donation plus processing fees. GiveBrite takes 5% or requires £10/month to avoid platform fees. Compare features, costs, and which platform gives nonprofits better value for donor stewardship.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox VS GiveBrite
GiveBrite locks peer-to-peer and raffles behind paid plans, and Donorbox charges 2.95% per donation. Zeffy gives you donations, events, auctions, memberships, and CRM at zero cost so you can fundraise without choosing between tools and budget.
GiveBrite takes 5% on their free tier or charges £9.99/month to drop fees. Donorbox adds 2.95% to every gift. Zeffy covers all platform and processing fees so 100% of every donation goes to your cause, not your overhead.
GiveBrite requires payment gateway approvals and setup calls before you can accept donations. Donorbox locks advanced features behind paid plans. Zeffy lets you create forms, sell tickets, and start fundraising today without paywalls or waiting periods.
Yes. Zeffy includes event ticketing, check-in tools, and payment processing at zero cost. Donorbox and GiveBrite both charge platform fees on ticket sales plus require paid plans to access full event features.
Absolutely. Zeffy offers live chat, email, and phone support to every nonprofit at no cost. Both competitors limit support quality and response times unless you pay for higher-tier plans.
Yes. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer campaigns, event ticketing, raffles, auctions, CRM, and email tools right away at zero cost. Both Donorbox and GiveBrite lock key features behind paid plans that can cost $150+ per month.
On $10,000 raised, you'd lose $295 to Donorbox's 2.95% fees or up to $500 to GiveBrite's 5% fees. With Zeffy, you keep 100% — that's real money back in your mission instead of platform pockets.
No. Zeffy never charges your nonprofit or your donors any fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but giving stays simple without fee calculations at checkout.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
