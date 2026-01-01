Donorbox charges 2.95% per donation plus processing fees. GiveBetter takes 3% when tips are disabled. Both platforms cost nonprofits thousands — $2,950 on every $100,000 raised with Donorbox.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox VS GiveBetter
🎟️
Donorbox doesn't support raffles at all, and GiveBetter takes 3% of every ticket sale. Zeffy gives you built-in raffle tools with ticket tracking, winner selection, and compliance support — and charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle raises money for your cause, not theirs.
❤️
GiveBetter asks donors to tip the platform at checkout, and Donorbox pushes donors to cover processing fees. Zeffy never charges your nonprofit or your supporters, so every raffle ticket feels like a straightforward contribution to your mission.
✅
Donorbox requires third-party raffle platforms, and GiveBetter locks features behind paid plans. Zeffy includes raffle campaigns, ticket limits, automated receipts, and donor tracking in one place — no add-ons, no upgrades, no fees.
Zeffy is 100% free with no platform fees or monthly costs. Donorbox charges 2.95% per donation plus processing fees, while GiveBetter takes 3% plus card fees. On $10,000 raised, you'd lose $295-$300 to fees but keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy includes ticketing, auctions, raffles, memberships, peer-to-peer campaigns, and donor management in one platform. Donorbox locks key features behind paid plans, while GiveBetter lacks auctions and full membership tools entirely.
No. Zeffy never charges your nonprofit or your donors. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform, but giving stays simple and transparent without fee calculations or tip requests at checkout.
Zeffy's support team responds within hours, not days, even during peak giving seasons. Donorbox slows to 24-48 hours when you need help most, while GiveBetter offers unclear response times with no dedicated nonprofit support team.
Yes. Zeffy's tap-to-pay app lets anyone on your team accept payments from their phone with zero fees. Donorbox and GiveBetter require separate hardware purchases and third-party integrations for in-person payments.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice