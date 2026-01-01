Donorbox charges 2.95% platform fees plus processing costs. Give Lively has no platform fees but passes 2.2% + $0.30 processing fees to donors at checkout.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox VS Give Lively
Donorbox takes 2.95% per donation and Give Lively passes processing fees to donors. Zeffy covers all costs so 100% goes to your mission and your supporters give without surcharges or fee math.
Donorbox locks peer-to-peer behind paid plans and Give Lively requires separate tools for raffles and auctions. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, raffles, auctions, and CRM in one place with zero fees.
Donorbox offers email support with 24-48 hour waits and Give Lively slows down during peak seasons. Zeffy provides free live chat, email, and phone support from nonprofit fundraising experts who respond when you need help most.
Zeffy is 100% free with no platform fees or monthly costs. Donorbox charges 2.95% per donation plus processing fees. Give Lively passes processing fees to your donors at checkout. On $10,000 raised, you'd lose $295 to Donorbox but keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy includes donation forms, event ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns in one place. Both Donorbox and Give Lively require separate platforms for raffles and auctions, creating more work and costs for your team.
Zeffy offers unlimited email, live chat, and phone support from nonprofit fundraising experts. Both Donorbox and Give Lively only provide email and chat support with slower response times during peak giving seasons when you need help most.
Yes. Zeffy's Tap to Pay app turns any iPhone into a payment terminal for events, galas, and fundraisers. Both Donorbox and Give Lively require separate hardware purchases and third-party integrations for in-person payments.
No. Zeffy covers all fees so donors see exactly what they're giving. Donorbox charges 2.95% plus processing fees, while Give Lively passes processing fees to donors at checkout, creating confusion about the actual donation amount.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
