Donorbox charges 2.95% per donation. Funraise charges 5% plus monthly fees. Both platforms take cuts from your mission — $2,950 vs $5,000 on every $100,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox VS Funraise
💯
Donorbox takes 2.95% per gift and Funraise charges platform fees that add up fast. Zeffy covers all processing costs so 100% of every donation goes to your mission, not your tools.
🎟️
Donorbox and Funraise require third-party integrations or paid upgrades to run raffles and auctions. Zeffy includes raffle ticket sales, auction bidding, event ticketing, and donation forms in one place at zero cost.
🛠️
Donorbox locks peer-to-peer behind paid plans starting at $150/month and Funraise gates features by tier. Zeffy gives you donations, CRM, email, ticketing, and peer-to-peer campaigns right away with no upgrades required.
Yes. Zeffy includes ticketing, raffles, auctions, and online stores in one platform at zero cost. Donorbox and Funraise require third-party integrations for raffles and auctions, creating extra setup work and often additional fees.
No. Zeffy provides unlimited support with real people who respond within hours, not days. Donorbox has 24-48 hour email delays during peak seasons, while Funraise reserves priority support for enterprise customers only.
Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly costs, or processing fees. Donorbox charges 2.95% per donation plus processing fees, while Funraise takes 5% plus card fees. On $10,000 raised, you'd lose $295-500 to competitors but keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy gives you donations, ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, and CRM tools immediately at no cost. Other platforms lock key features behind paid plans starting at $99-150/month or require third-party integrations.
Zeffy offers unlimited email, live chat, and phone support with real people who understand nonprofits. Other platforms limit support by plan tier, charge for priority help, or have 24-48 hour response times during peak giving seasons.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
