Donorbox charges 2.95% on every donation. Flipcause charges $125/month plus fees. Both platforms take money from your mission — compare the costs.
Donorbox VS Flipcause
Donorbox takes 2.95% per ticket and Flipcause charges $125/month plus fees. Zeffy charges zero, so your 50/50 draw or basket raffle keeps 100% of proceeds for your cause.
Donorbox asks donors to calculate fees at checkout and Flipcause adds 6.9% on top of card costs. Zeffy never charges your supporters or your nonprofit, so giving stays simple and transparent.
Donorbox locks raffles behind paid plans and Flipcause requires a subscription to access compliance tools. Zeffy gives you raffle campaigns, ticket tracking, and winner selection from day one with no fees or paywalls.
Yes. Zeffy offers unlimited email, live chat, and phone support to every nonprofit for free. Donorbox limits you to email-only with 24-48 hour wait times. Flipcause restricts live chat and phone support to paid plans starting at $99/month.
No. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, peer-to-peer, and online stores in one platform for free. Donorbox lacks auction and raffle tools entirely. Flipcause has these features but locks them behind paid subscriptions.
Zeffy is 100% free with zero platform fees, monthly costs, or transaction fees. Donorbox charges 2.95% per donation plus processing fees. Flipcause charges $125/month plus 6.9% card fees. On $10,000 raised, you'd lose $295+ to Donorbox or $1,815+ to Flipcause but keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, memberships, and donor CRM from day one. Donorbox locks peer-to-peer behind $150/month plans. Flipcause requires paid subscriptions for most tools including events and raffles.
No. Zeffy never charges your nonprofit or your donors. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but giving stays simple without fee calculations. Other platforms add fees at checkout or charge monthly subscriptions.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
