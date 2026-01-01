Donorbox charges 2.95% per donation while FirstGiving takes up to 7.5%. Both platforms charge fees — $2,950 vs $7,500 lost on every $100,000 raised.
Donorbox VS FirstGiving
Donorbox charges 2.95% per donation and FirstGiving takes up to 7.5%. Zeffy is 100% free, so every dollar your supporters give goes straight to your mission.
Donorbox asks donors to cover fees at checkout and FirstGiving requires manual card entry. Zeffy accepts Apple Pay, Google Pay, and ACH with no extra steps or awkward fee requests.
Donorbox locks peer-to-peer and advanced features behind paid plans starting at $150/month. FirstGiving is being phased into an enterprise model. Zeffy gives you donations, events, raffles, auctions, CRM, and email tools right away with no paywalls.
Zeffy is 100% free with no platform fees or monthly costs. Donorbox charges 2.95% per donation plus processing fees. FirstGiving takes up to 7.5% per donation. On $10,000 raised, you'd lose $295 to Donorbox or $750 to FirstGiving but keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer campaigns, event ticketing, raffles, auctions, and CRM tools right away. Both Donorbox and FirstGiving lock key features behind paid plans or enterprise packages starting at $150/month.
Zeffy offers unlimited email, live chat, and phone support with real people who understand nonprofits. Donorbox has 24-48 hour email delays during peak seasons. FirstGiving is being phased out with support focused on enterprise migrations, not small nonprofits.
Yes. Zeffy includes auction and raffle tools at no cost. List items, track bids, and sell raffle tickets while keeping 100%. Donorbox and FirstGiving don't offer these features, forcing you to use separate platforms that charge their own fees.
No. Zeffy accepts credit cards, Apple Pay, Google Pay, and bank transfers with zero fees. FirstGiving only takes cards and bank transfers manually. Donorbox has digital wallets but charges 2.95% on every transaction.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
