Donorbox charges 2.95% on every donation — $295 lost on $10,000 raised. Enthuse charges 1.9% + 20p per transaction plus monthly fees up to £40.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox VS Enthuse
💸
Donorbox takes 2.95% per transaction and Enthuse charges up to £40/month plus card fees. Zeffy covers all costs so 100% of every donation goes straight to your mission.
❤️
Donorbox asks donors to calculate fees at checkout and Enthuse adds processing costs on top of monthly bills. Zeffy never charges your supporters or your nonprofit, so giving stays simple and transparent.
🚀
Donorbox locks peer-to-peer and raffles behind paid plans and Enthuse requires upgrades for most tools. Zeffy gives you donations, ticketing, auctions, raffles, CRM, and email right away with zero paywalls.
Zeffy is 100% free with no platform fees, processing costs, or monthly subscriptions. Other all-in-one platforms charge 2-3% per donation plus processing fees and monthly plans up to $150. With Zeffy, every dollar raised goes directly to your mission.
Yes. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer campaigns, event ticketing, raffles, auctions, CRM, and email tools immediately. Other platforms lock these features behind paid plans, forcing you to upgrade just to access basic fundraising tools.
No. Zeffy never charges your nonprofit or your donors. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but giving stays simple and transparent without fee calculations at checkout.
Yes. Zeffy includes event ticketing, check-in tools, and sales tracking at zero cost. Donorbox and Enthuse charge monthly fees to access ticketing features, so you pay before you even sell a single ticket.
Absolutely. Zeffy offers live chat, email, and phone support year-round with real people who understand nonprofits. Other platforms slow down during peak seasons when you need help most.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
