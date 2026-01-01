Donorbox takes 2.95% from every donation. CauseVox charges $250/month plus fees. Both platforms cost nonprofits thousands — $2,950 on every $100,000 raised with Donorbox, plus monthly bills with CauseVox.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox VS CauseVox
Donorbox takes 2.95% per donation and CauseVox charges $250/month for full features. Zeffy gives you donations, events, raffles, CRM, and more at zero cost, so you keep 100% of what supporters give.
Donorbox asks donors to cover fees at checkout and CauseVox limits payment options to cards only. Zeffy accepts credit cards, ACH, Apple Pay, Google Pay, and in-person payments without charging your nonprofit or your donors a cent.
Donorbox locks peer-to-peer and advanced features behind paid plans and CauseVox requires $95/month to access full donor tools. Zeffy includes everything from day one, so you can launch campaigns, sell tickets, and manage donors without upgrades or paywalls.
Yes. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and online stores in one platform. Donorbox and CauseVox require separate tools or paid upgrades for many activities, creating extra costs and complexity.
Absolutely. Zeffy offers live chat, email, and phone support year-round. Donorbox has 24-48 hour email delays during peak seasons. CauseVox limits support based on your plan tier.
Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly costs, or hidden charges. Donorbox takes 2.95% per donation plus processing fees. CauseVox charges monthly fees starting at $95 plus processing fees. With Zeffy, you keep every dollar raised.
Yes. Zeffy gives you donations, ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, and CRM tools from day one. Other platforms lock key features behind paid plans or charge extra for tools like event ticketing and donor management.
No. Zeffy never charges your nonprofit or donors. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but giving stays simple. No fee calculations, no monthly subscriptions, no surprises.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
