Donorbox charges 2.95% on every donation. Blackbaud takes 2.99% plus enterprise fees. Both platforms cost nonprofits thousands — $2,950 vs $2,990 on every $100,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox VS Blackbaud
🆓
Donorbox takes 2.95% per donation and Blackbaud charges 2.99% plus merchant fees. Zeffy covers all processing costs so you keep 100% of what your supporters give.
🧰
Donorbox locks peer-to-peer and advanced features behind $150/month plans. Blackbaud sells tools separately and requires enterprise contracts. Zeffy gives you donations, ticketing, raffles, CRM, and email in one platform for free.
🚀
Donorbox offers email-only support with 24-48 hour wait times. Blackbaud reserves priority help for $10,000+ contracts. Zeffy gives every nonprofit live chat, email, and phone support with real fundraising experts who respond fast.
Yes. Zeffy includes ticketing, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns at zero cost. Donorbox locks these behind paid plans, while Blackbaud sells them as separate enterprise products requiring technical setup.
No. Zeffy works right out of the box with no technical setup required. Blackbaud requires implementation timelines and IT support, while Donorbox needs paid plans for full functionality.
Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly charges, or processing fees. Donorbox charges 2.95% per donation plus card fees, while Blackbaud charges 2.99-3.5% plus merchant account fees. On $10,000 raised, you keep everything with Zeffy versus losing $295-$350+ to competitors.
Yes. Zeffy gives you donations, ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, CRM, and email tools in one platform for free. Competitors lock key features behind paid plans or sell them as separate products requiring technical setup and additional fees.
Zeffy offers unlimited email, live chat, and phone support from real people who understand nonprofits. Donorbox provides email-only support with 24-48 hour delays, while Blackbaud reserves quality support for enterprise customers paying $10,000+ annually.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
