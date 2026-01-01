Donorbox charges 2.95% on every donation plus processing fees. AudienceView hides pricing behind sales calls. Compare transparent fundraising platforms built for nonprofits.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox VS AudienceView
💸
Donorbox takes 2.95% per transaction and AudienceView hides pricing behind custom quotes. Zeffy charges zero fees, so 100% of every donation goes straight to your work.
💖
Donorbox asks donors to calculate fees at checkout and AudienceView adds per-ticket charges. Zeffy never charges your supporters or your nonprofit, so giving feels simple and trustworthy.
🚀
Donorbox locks features behind paid plans and AudienceView requires implementation calls. Zeffy gives you donations, ticketing, raffles, auctions, and CRM tools right away — no upgrades, no training sessions.
Yes. Zeffy gives you event ticketing, auctions, and donor management with zero fees. Donorbox charges 2.95% on every ticket sale, and AudienceView requires custom pricing that cuts into your event revenue.
Zeffy offers live chat, email, and phone support from people who understand nonprofits. AudienceView focuses on box office operations, while Donorbox provides slower email-only support during busy giving seasons.
Zeffy is 100% free with zero platform fees or monthly costs. Donorbox charges 2.95% per donation plus processing fees. AudienceView requires custom pricing with per-ticket fees. On $10,000 raised, you keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy gives you donations, ticketing, auctions, raffles, and donor management right away. Other platforms lock key features behind paid plans or require enterprise contracts for full access.
No technical skills needed. Create donation forms, event pages, and campaigns in minutes without implementation calls or training sessions. Zeffy's designed for small teams to launch fundraising quickly.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice