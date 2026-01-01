Donately and WeFund4U both offer donation tools, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides donation forms, donor management, and campaign tracking with zero fees — so you keep 100% of every donation while building stronger donor relationships.
Donately VS We Fund4U
Donately and WeFund4U take 4% plus card fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so more money goes directly to your mission.
While Donately and WeFund4U focus only on donations, Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, and memberships so you can run all your fundraising from one platform.
Unlike Donately's limited business-hour support or WeFund4U's basic help docs, Zeffy offers unlimited email support and live chat to help you succeed.
Zeffy charges zero platform fees, so 100% of donations reach your cause. Donately charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees starting at $39, which quickly adds up and reduces your fundraising impact.
Zeffy provides unlimited email support and comprehensive help resources at no extra cost. WeFund4U offers only basic documentation with limited phone support during business hours, leaving you stuck when you need help most.
Yes, Zeffy offers donations, event ticketing, memberships, online stores, raffles, and auctions all in one platform with zero fees. Donately and WeFund4U focus mainly on donations, requiring you to pay for multiple separate tools.
Zeffy charges zero platform fees, meaning 100% of donations reach your cause. Plus, you get donations, events, memberships, and online stores all in one place. Donately and WeFund4U charge 4-5% fees and focus mainly on donations, forcing you to pay for multiple tools.
With Zeffy's zero-fee model, a nonprofit raising $10,000 keeps the full amount. On Donately (4% + card fees) or WeFund4U (5% + card fees), you'd lose $400-500 to platform fees alone. That's money that could fund your programs instead.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
