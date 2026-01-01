Donately and TotalGiving both offer donation tools for nonprofits, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides donation forms, donor management, and fundraising pages with zero fees — so you keep 100% of every donation to fund your work.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donately VS Totalgiving
💯
Donately charges 4% platform fees plus card processing costs. Totalgiving adds processing fees too. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
Donately and Totalgiving force you to find separate tools for raffles, auctions, and ticketing. Zeffy includes everything you need for complete fundraising.
🛟
Donately and Totalgiving limit support to business hours with 24-48 hour delays. Zeffy offers unlimited support whenever you need help with your campaigns.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no monthly costs, no hidden charges. Donately charges 4% platform fees plus card processing fees on every donation. With Zeffy, your donors can leave voluntary contributions to support our platform, but every dollar donated to your cause stays with your organization.
Zeffy provides unlimited email support with real humans who understand nonprofits, plus live chat and comprehensive help resources. Donately and Totalgiving limit support to business hours with 24-48 hour response times. When you need help with your fundraising, we're here for you.
Yes! While Donately focuses mainly on donations and basic peer-to-peer fundraising, Zeffy offers a complete fundraising suite including event ticketing, online stores, auctions, raffles, and membership management - all at zero cost. You get everything you need in one platform without paying extra fees.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, monthly costs, or hidden charges. While Donately takes 4% plus card fees from every donation and Totalgiving charges processing fees, Zeffy keeps every dollar with your cause. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, but your fundraising stays fee-free.
Nonprofits choose Zeffy because we offer everything they need in one free platform - donations, events, raffles, auctions, and online stores. Donately and Totalgiving focus mainly on donations and charge fees for basic features. With Zeffy, you get complete fundraising tools without paying platform fees that eat into your mission funding.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
