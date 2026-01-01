Donately and RebelGive both offer donation tools, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation while building stronger donor relationships.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donately VS Rebel Give
Donately charges 4% platform fees plus card processing costs, and RebelGive adds fees on top of payment processing. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
Donately and RebelGive focus mainly on donations, requiring separate tools for auctions, raffles, ticketing, and online stores. Zeffy includes all fundraising methods in one platform.
Donately and RebelGive limit support access based on your subscription level. Zeffy provides unlimited email support and live chat to all organizations, regardless of size.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no monthly costs, no hidden charges. Donately charges 4% platform fees plus card processing fees on every donation. With Zeffy, your donors can leave voluntary contributions to support our platform, but you keep 100% of every donation.
Zeffy provides unlimited email support to all users at no cost, plus live chat and phone support during business hours. Donately limits support access based on your subscription tier, with premium support only for higher-paying plans. Every nonprofit deserves great support.
Zeffy accepts all major credit cards, Apple Pay, Google Pay, and ACH bank transfers - all at zero cost to your nonprofit. Donately doesn't support ACH payments and charges fees on all transactions. More payment options mean easier giving for your supporters.
Zeffy is completely free for nonprofits - no monthly fees, no platform charges, no transaction costs. Donately charges 4% platform fees plus card processing fees on every donation. RebelGive costs $49 monthly plus 1.9% card fees. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to support our platform, but you keep 100% of donations.
Zeffy offers a complete fundraising suite including donations, events with ticketing, auctions, raffles, online stores, and peer-to-peer campaigns - all in one platform at zero cost. Donately and RebelGive focus mainly on donations and lack auction, raffle, ticketing, and e-commerce features, forcing you to pay for multiple separate tools.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
