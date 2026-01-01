Donately and Pushpay both offer donation tools, but their fees can take a significant bite out of your fundraising. Zeffy gives you donation forms, donor management, and campaign tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Donately VS Pushpay
Donately charges 4% platform fees plus card processing costs. Pushpay takes 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly platform fees. Zeffy charges zero fees.
Donately and Pushpay require separate tools for raffles, auctions, ticketing, and online stores. Zeffy includes everything in one platform.
Donately limits support by subscription tier. Pushpay reserves phone support for higher plans. Zeffy offers unlimited support to everyone.
Zeffy charges zero fees on donations, while Donately takes 4% plus card fees from every gift. This means more money stays with your cause instead of going to platform fees.
Zeffy provides unlimited support to all users at no extra cost. Pushpay restricts priority support to higher-tier subscribers, leaving smaller nonprofits with limited help.
Yes, Zeffy offers donations, events, raffles, auctions, and online stores all in one platform with zero fees. Donately and Pushpay require separate tools for many of these features.
Zeffy charges zero fees on all donations, while Donately takes 4% plus card fees and Pushpay charges $199/month plus 2.9% per gift. Plus, you get everything in one place - donations, events, raffles, auctions, and online stores without needing multiple tools.
A nonprofit raising $50,000 annually would save $2,000+ with Zeffy versus Donately's 4% fees, and over $3,800 versus Pushpay's monthly fees plus transaction costs. That's money that goes directly to your mission instead of platform fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
