Donately and Easyfundraising both help you collect donations, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, campaign pages, and donor management with zero fees — so you keep 100% of every donation for the work that matters.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donately VS Easyfundraising
🎟️
Donately and Easyfundraising take fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so your raffle tickets and donations actually raise money for your mission.
🧩
Donately lacks auctions and raffles while Easyfundraising only handles shopping donations. Zeffy offers donations, raffles, auctions, ticketing, and stores all in one platform.
📞
Donately limits support by plan tier and Easyfundraising offers no phone support. Zeffy provides unlimited email and phone support to every organization at no cost.
Zeffy charges zero fees on donations, while Donately takes 4% plus card fees from every gift. This means more money goes directly to your cause instead of platform costs.
Zeffy offers unlimited support via email, chat, and phone during business hours. Unlike competitors who limit support by plan tier, we help every nonprofit succeed.
Yes, Zeffy offers event ticketing, peer-to-peer fundraising, membership management, and online stores. Donately focuses only on donations, requiring multiple tools.
Zeffy charges zero fees on all donations, while Donately takes 4% plus card fees from every gift. Easyfundraising only works for shopping-based fundraising, not direct donations. With Zeffy, 100% of donations reach your cause.
Zeffy offers everything small nonprofits need in one platform: donations, events, memberships, and stores with zero fees. Donately charges monthly fees plus transaction costs, while Easyfundraising only handles shopping donations.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
