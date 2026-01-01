DoJiggy charges 4.9% on auctions and events. Tithely charges 2.9% + $0.30 but only works for churches. Compare fees, features, and find the right fit.
DoJiggy VS Tithely
DoJiggy charges up to 6.9% per raffle ticket and Tithely doesn't offer raffles at all. Zeffy charges zero fees so your 50/50 draw or basket raffle raises money for your work, not software costs.
DoJiggy asks donors to cover fees or takes a percentage from your org. Tithely charges 2.9% plus monthly fees. Zeffy never charges nonprofits, so donors give what they want to your cause.
DoJiggy requires paid plans to unlock full features and Tithely was built for churches, not nonprofits. Zeffy gives you donations, ticketing, raffles, auctions, and CRM in one free platform built for every mission.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, auctions, peer-to-peer, raffles, and memberships with zero platform fees. DoJiggy charges 4.9-6.9% per transaction, while Tithely takes 2.9% plus monthly fees up to $119.
Absolutely. Zeffy offers free live chat, email, and phone support with 2-6 hour response times. DoJiggy requires paid plans starting at $39/month for support, and Tithely's help is church-focused.
No. Zeffy handles donations, events, auctions, memberships, and donor management in one platform. DoJiggy lacks online stores, while Tithely has no auctions, raffles, or peer-to-peer fundraising.
Yes. Zeffy lets you import your donor list and giving history so you can keep building relationships without starting over. Your supporters won't notice the switch, but they'll benefit from zero fees.
No. Zeffy includes auctions, ticketing, peer-to-peer, and raffles with zero platform fees. DoJiggy requires paid plans for full features, while Tithely lacks these tools entirely.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
