DoJiggy charges 4.9% per donation. Raise 365 charges 8% total. Both platforms take thousands from your fundraising — $490 vs $800 on every $10,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
DoJiggy VS Raise 365
🎟️
DoJiggy charges up to 6.9% per raffle ticket, Raise 365 takes 5% plus card fees. Zeffy covers all costs so your 50/50 draw or basket raffle keeps 100% of proceeds for your mission.
🧩
DoJiggy locks raffles behind paid tiers, Raise 365 limits features on free plans. Zeffy gives you raffles, ticketing, donations, and email in one platform at zero cost — no upgrades, no add-ons, no surprises.
🤝
DoJiggy charges $39/month for support access, Raise 365's help is unclear and reviews call it unhelpful. Zeffy's team responds in 2–6 business hours with free unlimited support and bookable calls — no paywalls, just real answers.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, auctions, raffles, memberships, and peer-to-peer campaigns at zero cost. Unlike DoJiggy and Raise 365 that charge up to 6.9% in fees, you keep 100% of every dollar raised.
Zeffy offers free unlimited support with live chat, email, and phone help. DoJiggy requires paid plans starting at $39/month for support, while Raise 365's support gets poor reviews for being unresponsive.
Zeffy accepts all major payment methods including credit cards, ACH transfers, Apple Pay, and Google Pay with zero fees. DoJiggy lacks ACH support, while Raise 365 only offers ACH for recurring gifts.
Zeffy handles all your fundraising needs year-round at zero cost. Run donations, events, auctions, and raffles without worrying about fees adding up. DoJiggy and Raise 365 charge 5-7% per transaction, making multiple campaigns expensive.
Zeffy has processed millions in donations for 50,000+ nonprofits with zero platform fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to keep us running, but there are no required fees or hidden costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice